Regeling kabinetssteun aan ondernemers non-foodsector uitgebreid

foto: Schoenenreus.nl

De regeling om ondernemers te ondersteunen die door het coronavirus in de problemen zijn gekomen wordt uitgebreid. Dat laat het kabinet desgevraagd weten nadat verschillende ondernemers in de non-foodsector in de problemen dreigden te raken.

Vorige week kwam het kabinet met een economisch maatregelenpakket naar buiten waarmee bedrijven kabinetssteun kunnen krijgen om het hoofd boven water te kunnen houden. Vrijdag werd er een lijst gepubliceerd welke bedrijven daar recht op zouden hebben. Tot grote woede van brancheorganisatie INretail bleek dat non-foodwinkels als modezaken, schoenwinkels, juweliers en modezaken niet op de lijst te staan. “We zijn verbijsterd”, liet Jan Meerman van INretail weten.

Het ministerie van Economische Zaken laat weten dat het pakket van dag tot dag wordt aangepast. Ook ondernemers in de non-foodsector kunnen aanspraak maken. “Deze ondernemers kunnen weliswaar openblijven, maar zien hun inkomsten sterk teruglopen door de noodzaak tot afstand houden”, schrijven minister Eric Wiebes (VVD) en staatssecretaris Mona Keijzer (CDA) van Economische Zaken. Bij de regeling kunnen ondernemers eenmalig vierduizend euro krijgen waarmee bijvoorbeeld de huur van een bedrijfspand betaald kan worden.