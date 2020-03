Ondernemers Groningen gestimuleerd om online te gaan verkopen

nieuws

Foto Andor Heij: Een rustige Herestraat

Ondernemers in de gemeente Groningen kunnen zich vanaf deze week gratis aanmelden op warenhuisgroningen.nl . Normaal kost dat 200 euro per jaar.

Het initiatief is genomen, omdat er door de coronacrisis nauwelijks klanten in de winkels komen. Via de website kunnen lokale consumenten bij lokale ondernemers blijven kopen. Warenhuisgroningen is in december opgezet met bijna zestig ondernemers.

“We zijn blij dat we op deze manier iets kunnen doen voor ondernemers die het nu gewoon heel moeilijk hebben en zoeken naar allerlei mogelijkheden om hun lokale bezoekers te blijven bedienen”, aldus Eric Bos, voorzitter van de Groningen City Club.

De bezorging van de producten gebeurt door de fietskoeriers van Droppers. Dat is vooralsnog ook nog gratis.