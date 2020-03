52 nieuwe opnames van corona-patiënten in Noord-Nederlandse ziekenhuizen

nieuws

foto: Bob de Vries

Volgens het Regionaal Overleg Acute Zorg Noord-Nederland zijn er sinds zondagochtend 52 nieuwe patiënten in een Noord-Nederlands ziekenhuis opgenomen met het coronavirus. De nieuwe patiënten komen voornamelijk uit het Noorden, want het aantal patiënten uit andere regio’s daalde licht.

Zondag daalde het aantal in een ziekenhuis opgenomen corona-patiënten nog licht. Maandag om 10.00 uur waren 230 COVID-19 patiënten opgenomen op een niet IC-bed en 90 patiënten op een IC-bed. In alle noordelijke provincies liggen nu in totaal 143 patiënten uit een andere regio.

In de provincie Groningen liggen nu 146 patiënten met het coronavirus in een ziekenhuisbed, waarvan 47 op een Intensive Care afdeling.

Hoewel het aantal ziekenhuisopnames sinds zondagochtend weer sterk is gestegen, is volgens het Acute Zorgnetwerk in Groningen, Friesland en Drenthe nog voldoende capaciteit in de ziekenhuizen voor de opvang van patiënten uit de eigen regio.