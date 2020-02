Voetbalvereniging VVK viert 90-jarig bestaan

sport

Foto Andor Heij. Kantine VVG, Potetos, VVK. Sportpark het Noorden.

De Groninger voetbalvereniging VVK viert komend weekend het 90-jarig bestaan. De club, van wie de senioren in de vierde klasse (zondag) en vijfde klasse (zaterdag) spelen, pakt groots uit.

VVK betekent eigenlijk “Voetbal Vereniging Korreweg”, en rond die straat speelde de club een groot deel van haar bestaan. Ruim tien jaar geleden verhuisde de vereniging naar Sportpark Het Noorden.

Het begint vrijdag met een reünistenavond. Op zaterdag zijn er jeugdactiviteiten, wedstrijden en een speech van een medewerker van de KNVB. Later in de middag en in de avond is er live muziek en een verloting.