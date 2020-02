Verhuizing stadhuis naar Radesingel is gestart

De verhuizing van het stadhuis naar het voormalige conservatorium aan de Radesingel is maandag begonnen.

De dozen zijn ingepakt en de verhuiswagens rijden de komende dagen op en neer. Er wordt twee weken voor uitgetrokken. Het stadhuis wordt de komende twee jaar grondig verbouwd zodat het gebouw weer helemaal van deze tijd is.

De raadsvergaderingen met alle 45 raadsleden vinden in die tijd plaats in het provinciehuis. De commissievergaderingen vinden vanaf 4 maart plaats aan de Radesingel 6. Dat is ook de werkplek van de burgemeester en wethouders, de ambtenarendirectie, de raadsfracties en het ondersteunende personeel.