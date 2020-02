Twee jaar cel voor Brabander die AH-filiaal in Stad probeerde af te persen

nieuws

De rechtbank Noord-Holland heeft vandaag een gevangenisstraf van 2 jaar, waarvan 1 jaar voorwaardelijk opgelegd aan een 23-jarige man die Ahold probeerde af te persen. Hij dreigde onder andere vergiftigde producten in de schappen te leggen bij een filiaal van Albert Heijn in de Stad.

Ahold kreeg in 2016 meerdere e-mails waarin gedreigd werd met het vergiftigen van producten die in Albert Heijn winkels verkrijgbaar waren. Dit zou Ahold kunnen voorkomen door een groot bedrag in bitcoins te voldoen naar een zogenoemde bitcoin wallet. De pakketjes met giftige stof zijn weliswaar verzonden, maar tijdig onderschept. De man huurde hiervoor een Brit in via het ‘Dark Web’.

Naast de poging tot afpersing werd de man veroordeeld voor het maken en het voorhanden hebben van bestanden waarmee vals geld gemaakt kon worden. Ook heeft de man Apple opgelicht met frauduleus verkregen creditcardgegevens.