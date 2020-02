Statenfractie CDA stelt vragen over trajectcontroles op n-wegen in Groningen

nieuws

Foto: Google Streetview

De statenfractie van het CDA heeft dinsdagmiddag vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten over het al dan niet uitblijven van trajectcontroles op n-wegen in Groningen.

Eerder op de dag meldde RTV Noord dat op een twintigtal n-wegen in Nederland trajectcontroles zijn ingevoerd om de veiligheid op deze wegen te vergroten. Deze zouden niet in Groningen zijn opgestart, omdat het provinciebestuur daar niet om heeft gevraagd.

De fractie wil van het college weten welke wegen het college als het gevaarlijkste ziet in de provincie, of de berichtgeving van RTV-Noord over deze zaak klopt en of het provinciebestuur andere maatregelen voor ogen heeft om de veiligheid te bevorderen.