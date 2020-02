Politie zoekt getuigen van zware mishandeling in Kostverloren

nieuws

foto: Sammie Lobo / 112groningen.nl

De politie in Groningen is, naar aanleiding van een lopend onderzoek, op zoek naar getuigen van een zware mishandeling in de Johannes Vermeerstraat. Deze vond plaats in de nacht van 13 op 14 december vorig jaar.

Het incident vond plaats tussen 03:00 en 05:00 uur. Vermoedelijk heeft er voorafgaand aan de mishandeling een woordenwisseling plaatsgevonden tussen het slachtoffers en de dader(s).

Heeft u iets gezien of weet u wie bij deze mishandeling betrokken was? Neem dan contact op met de politie via via 0900-8844, Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of een via privébericht hier op Facebook. Het zaaknummer is 2019331651.