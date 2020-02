Grote politie-actie Noorden: inval in Stad, gewonde bij schietpartij in Drachten

nieuws

Foto: Andries Oord

De politie heeft donderdagavond een inval gedaan in een pand in de stad. De inval maakt onderdeel uit van een grote politie-actie waarbij er diverse invallen gedaan zijn, meerdere verdachten werden aangehouden en er een schietpartij in Drachten plaatsvond.

De schietpartij vond plaats op de Lavendelheide in Drachten. “Wij wilden een persoon aanhouden”, vertelt een politiewoordvoerder. “Bij de aanhouding is de verdachte in zijn been geschoten. De verdachte is daarbij gewond geraakt maar is buiten levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis.” Volgens de politie was de aanhouding een onderdeel van een lopend rechercheonderzoek.

“In verband met dit onderzoek hebben we vanavond invallen en doorzoekingen gedaan in zeventien panden in Groningen, Marum, Winschoten, Stadskanaal, Oosterwolde, Hoogeveen, Leeuwarden, Drachten, Beilen, Dedemsvaart en Roden. Hierbij hebben we in totaal tien verdachten aangehouden. Omdat we alle panden goed willen onderzoeken, en dit in enkele gevallen beter gaat bij daglicht, wordt een deel van de doorzoekingen pas vrijdag gedaan. De panden worden ondertussen bewaakt om sporen veilig te stellen.”

Later meer.