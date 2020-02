Oud-wethouder Van Keulen tevreden over Hyperloop lobby

nieuws

Foto: Hardt Hyperloop

‘We hadden een club van ondernemers in Groningen die geprobeerd heeft om de Formule 1 naar Assen te halen vorig jaar. Dat is niet gelukt. Maar dat smaakte wel naar meer’.



‘Dus toen naar buiten kwam dat Groningen en Zeeland nog in de race waren voor dit testcentrum hebben we de koppen bij elkaar gestoken’, aldus oud-wethouder Joost van Keulen (VVD).

Innovations Origins heeft van Keulen gesproken over de lobby:

Maar waarom wilden jij en die Groningse ondernemers de Hyperloop naar Groningen halen?

‘Omdat zij van reuring houden en omdat ze denken: die economie in Noord-Nederland die moet een impuls hebben’.

Je bent 6,5 jaar wethouder economie in Groningen geweest. Heeft dat nog een rol gespeeld?

‘Nou ja. Toen we dat persbericht van Hardt zagen, zaten we in twee telefoontjes – niet alleen door mijn contacten maar ook door die van iemand anders – bij de goede ambtenaar van de provincie’.

Wat zei die ambtenaar?

„Hij zei: ga het ecosysteem maar inzetten. Want daar zit Hardt naar te vragen. Dus wij zeiden: wij zíjn het ecosysteem. Je moet je voorstellen: op die campagne voor de Formule 1 zat een kerngroep. En daar achter stonden nog 150 bedrijven.”

Het hele artikel van Innovations Origins staat hier.