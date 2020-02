“Ook volwassenen kunnen angst hebben voor honden”

oogochtendshow

Mensen die angst hebben voor honden, moeten niet losgelaten worden in een roedel honden. Ze moeten de controle over hun angst stap voor stap terugkrijgen, zei coach Anja Kuhn maandagochtend in de OOG Ochtendshow.



Daar waar je meestal zou verwachten dat alleen kinderen angst hebben voor honden, blijkt in haar praktijk dat ook veel volwassenen hiermee kampen. Dit is echter minder zichtbaar, omdat ze dat uit schaamte verbergen. En als je iemand met zulke angsten wilt helpen, moet je die niet in het diepe gooien door ze met een groep honden in een ruimte te zetten. Dit werkt juist averechts, aldus Kuhn: “In het gunstigste geval zal iemand zich groot houden en stoer doen, maar van binnen zal de angst nog groter worden”.

Kuhn begeleidt mensen daarom stap voor stap, om ervoor te zorgen dat ze in controle kunnen blijven. “Als je angst hebt, dan ben je de controle kwijt. Over jezelf, over je reacties en de eerste stap is altijd: geef iemand de controle terug”, aldus Kuhn.

Naast mensen begeleiden die angst hebben voor honden, helpt Kuhn met haar bedrijf Flow Emotion ook mensen die bijvoorbeeld kampen met een burnout, mensen met stressklachten en moeite hebben in tijden met veranderingen. Dit doet ze met de hulp van honden, die ze gebruikt als spiegel, maar ook als middel om jezelf mee te identificeren in een groep.

