OM eist 20 jaar cel voor dubbele doodslag in Haren

Foto: Sander Graafhuis - 112groningen.nl

Het Openbaar Ministerie eist in hoger beroep tegen een 22-jarige man uit Glimmen 20 jaar cel voor dubbele doodslag op zijn vriendin en haar 6-jarige dochtertje, in de nacht van 14 oktober 2017.

De man, Berthu B. woonde met zijn vriendin en haar kind in een woning aan het Jufferpad in Haren. De verdachte en de vrouw, beide afkomstig uit Eritrea, hadden een tijdelijke verblijfsvergunning. Toen ze hem vertelde, met haar dochter terug te willen naar haar ex-man, sloegen bij Berthu de stoppen door en wurgde hij de vrouw in de badkamer met het snoer van een telefoonlader, en sneed daarna haar keel door. Toen haar dochtertje haar dode moeder zag liggen, wurgde hij het kind. De man heeft bekend, maar ging tegen de straf in beroep.

Het Openbaar Ministerie stelt dat niet bewezen kan worden dat hij beide slachtoffers met voorbedachten rade vermoord heeft. Hij is volledig toerekeningsvatbaar verklaard. De eis van 20 jaar cel is dan ook gelijk aan de uitspraak van de rechtbank, een kleine twee jaar geleden.