Nestkastjes timmeren: “Ik hoop dat het koolmeesje er in wil wonen”

Druk getimmerd werd er woensdagmiddag op het terrein van bezoekerscentrum Reitdiep van Het Groninger Landschap in Noorderhoogebrug. Het Landschap organiseerde een middag met allerlei kinderactiviteiten.

“Het is niet zo heel moeilijk”, vertelt Caro, terwijl ze met een hamer een spijker door het hout slaat. “Kijk, we hebben alle onderdelen gekregen. Die zijn al op maat gezaagd. Wij moeten het alleen op de juiste manier in elkaar timmeren zodat het een mooi nestkastje wordt.” De activiteit kon rekenen op flink wat belangstelling. Tientallen kinderen kwamen met hun ouders of opa’s en oma’s naar het bezoekerscentrum. “Als het nestkastje straks klaar is weet ik er denk ik wel een mooi plekje voor. En ik hoop dan dat het koolmeesje er in wil wonen, want dat vind ik een heel mooi vogeltje.”

Niet alleen het in elkaar zetten van nestkastjes kon gedaan worden. Kinderen konden bijvoorbeeld ook een zaadbom maken. “Die bestaat uit een soort van klei”, vertelt één van de kinderen. “Maar ook allemaal zaden waar straks mooie bloemen uit gaan bloeien en dat is weer goed voor de bijen.”