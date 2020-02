Kat speelt verstoppertje met brandweer: “Maar toen kwam de waterstraal”

nieuws

Een brandweerman zet een waterstraal in. Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Brandweerlieden moesten zondagavond in actie komen op de Meeuwerderbaan in Groningen. Een kat was volgens een melding onder het viaduct vast komen te zitten. Of toch niet?

De melding van een dier in problemen kwam rond 20.50 uur bij de hulpdiensten binnen die daarop een bluswagen ter plaatse stuurden. “Het gaat om het viaduct Winschoterdiep waar het verkeer over de N7 overheen rijdt”, vertelt Patrick Wind van 112groningen.nl. “Onder dit viaduct heb je tussen de pilaren en de liggers een ruimte dat met gaas is afgesloten. Achter dat gaas zit de kat.” Behalve de brandweer kwam ook de Dierenambulance ter plaatse.

Tekst gaat verder onder de foto:





De kat lijkt alle aandacht op de begane grond wel leuk te vinden. Foto: Rick ten Cate – tencatefotografie.nl.

Overleg, vergaderen en inspectie

Maar hoe bevrijd je een viervoeter die op zo’n lastige plek vastzit? “Er is door de hulpverleners overleg gevoerd, er is een ladder tegen de pilaar gezet, er is geïnspecteerd en er werd opnieuw vergaderd”, vertelt Rick ten Cate van tencatefotografie.nl. “De kat zelf lijkt al die belangstelling wel leuk te vinden.” Echter, wat de hulpverleners vervolgens ook proberen, ze krijgen het beest maar niet te pakken. “Het lijkt een soort van verstoppertje”, vult Patrick Wind aan.

“Uiteindelijk heeft een waterstraal uitkomst geboden”, vertelt Joey Lameris van 112groningen.nl. “Een brandweerman heeft een slang hogedruk uitgerold en heeft de straal op de tussenruimte gericht. De bedoeling was om daarmee het beest weg te drijven.” Zo ver kwam het niet. De kat, die nu letterlijk nattigheid voelde en geen zin in een nat pak had, koos het hazenpad. “Het dier is van de pilaar gesprongen en keurig op vier pootjes terechtgekomen waarna het er snel van door ging.” Medewerkers van de Dierenambulance die klaar stonden om de kat op te vangen bleven werkeloos toe kijken. Na twintig minuten keerden de hulpverleners weer huiswaarts.





Het moment dat de kat nattigheid voelt en vlucht. Foto: Rick ten Cate – tencatefotografie.nl.





Hulpverleners voeren overleg op hoog niveau. Foto: Rick ten Cate – tencatefotografie.nl.





Een brandweerman doet onderzoek bij de tussenruimte waar de kat ‘vastzit’. Foto: Patrick Wind – 112groningen.nl.