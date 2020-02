Intrillen damwanden Ring Zuid vertraagd door storm

nieuws

Foto: Ecco van Oosterhout

Volgens Combinatie Herepoort moet er bij het Sterrebos en de Kempkensberg een week langer doorgewerkt worden aan het intrillen van damwanden. Dat komt volgens de aannemerscombinatie door de harde wind van de afgelopen weken.

De harde wind heeft er volgens Herepoort voor gezorgd dat er niet veilig gewerkt kon worden op de locatie. Daarom wordt er tot volgende week vrijdag (28 februari) doorgewerkt op deze plek. De werkzaamheden vinden plaats tussen 07.00 en 19.00 uur.

De aannemer zegt omwonenden per brief te hebben geïnformeerd over de uitgelopen werkzaamheden.