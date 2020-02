Gans met kop vast in boom; brandweer schiet te hulp

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De Groninger brandweer heeft zaterdagmiddag assistentie verleent bij een opmerkelijke reddingsactie. In een boom in het Noorderplantsoen was een nijlgans met zijn kop vast te komen zitten in een boom.

De melding kwam rond 16.50 uur binnen bij de hulpdiensten. Kort daarvoor was er op de meldkamer een melding binnengekomen over de gans. “Hoe lang het dier vast heeft gezeten is onbekend”, vertelt Patrick Wind van de incidentenwebsite 112groningen.nl. “Maar ik heb de indruk van toch zeker wel een aantal uren.”

Behalve de brandweer kwam ook de Dierenambulance ter plaatse. “Te haasten hoefden zij zich niet want het was al heel snel duidelijk dat het dier helaas niet meer leefde. Brandweerlieden hebben de gans geborgen. Om bij het dier te kunnen komen hebben ze gebruik gemaakt van een ladder die door een buurtbewoner beschikbaar was gesteld.”