De dames van Martini Sparks gingen zaterdagavond in Landsmeer kansloos onderuit tegen Loon Lions. Het duel in de Eredivisie Basketbal eindigde in 60-38.

Sparks kon het goede spel van vorige week geen vervolg geven, gezien de schamele 38 punten die het team uit Haren scoorde tegen de nummer 3 van de competitie.

Martini Sparks blijft op de zevende plaats met 4 punten uit 23 duels. Utrecht Cangeroes, dat ook verloor, staat achtste en laatste met eveneens 4 punten.