Districtsbeker: GRC, GVAV, Be Quick door, VVG ligt er uit

sport

Foto Martijn Minnema: GRC Groningen - Achilles 1894

Eersteklasser VV Groningen werd zaterdag in de noordelijke districtsbeker uitgeschakeld. GRC Groningen, GVAV Rapiditas en Be Quick 1887 zaterdag haalden wel de laatste zestien.

VV Groningen verloor de uitwedstrijd tegen derdeklasser Pesse met 1-0. Na rust viel het enige doelpunt. Sven Evenhuis zorgde voor de verrassing.

Eersteklasser GRC won thuis na strafschoppen van derdeklasser Achilles 1894 uit Assen. Het werd na 90 minuten 2-2. Yannick van Duyn en Rens Wardenier bezorgden GRC een 2-0 voorsprong. De Groningers misten veel kansen. Achilles kwam via Leon Regtop vlak voor rust op 2-1 en in de slotfase tekende Evan Sturing voor de gelijkmaker. Er volgde een lange strafschoppenserie, waarin beide keepers als elfde en laatste aan bod kwamen. GRC-doelman Rutger van den Berg benutte zijn strafschop: 10-9. Vervolgens schoot Achilles 1894-keeper Mark Smid naast.

De volgende tegenstander voor GRC is een uitwedstrijd tegen plaatsgenoot GVAV Rapiditas. De tweedeklasser won thuis met 3-0 van derdeklasser Leovardia uit Leeuwarden. Na een matige eerste helft die in 0-0 eindigde werd GVAV na rust beter. Toen er een speler van de Friezen rood kreeg liep GVAV er over heen door doelpunten van Ricardo Postema, Patrick Venema en David Belosic.

Derdeklasser Be Quick won thuis met 3-1 van derdeklasser ONT. Be Quick speelt in de volgende ronde thuis tegen hoofdklasser Hoogeveen.

Wanneer beide duels worden gespeeld is nog onbekend. Die stonden voor komend weekeinde gepland, maar dan hebben GRC en Hoogeveen competitieverplichtingen.