Dingen die niet mogen bij het Heymansgebouw

Foto: Denise Humalda

Voor het Heymansgebouw van de Rijksuniversiteit wemelt het van de verboden. Zo mag je er je fiets niet buiten de rekken stallen en peuken uitdrukken op de houten omheining mag ook niet.



Dat peuken uitdrukken op de houten omheining bij de hoofdingang gebeurde de laatste tijd veel en dat was een vies gezicht. Blijkbaar is Engels op deze plek de voertaal (foto). Omdat er toch nog gerookt wordt belanden de peuken nu weer op straat.

De tegels die er al enkele maanden liggen, waarop staat dat je fiets niet mag parkeren langs het gebouw, zijn bijzonder talrijk, zowel in de Grote Kruisstraat als in de Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat. Ze lijken wel te werken.