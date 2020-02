De Noordelijke Banenbeurs is een beurs met veel interactie

oogochtendshow

Foto: Dé Noordelijke Banenbeurs

Dé Noordelijke Banenbeurs, die dinsdag en woensdag plaatsvindt in MartiniPlaza, is een beurs met veel interactie. Dat vertelde Francis van de organisatie dinsdagochtend in de OOG Ochtendshow.



Iedereen die op zoek is naar werk, of op zoek is naar ander werk, kan hier terecht om kennis te maken met werkgevers uit verschillende sectoren. Daarnaast worden er ook vele mogelijkheden geboden om jezelf te trainen voor sollicitatie in uiteenlopende workshops én je kunt ook meteen gaan solliciteren in een heuse speednetwerk sessie. Daarnaast presenteren werkgevers zich ook in een elevator pitch, een kort gesprek waarin ze zich zo goed mogelijk presenteren.

Dé Noordelijke Banenbeurs is ook vandaag nog te bezoeken, in MartiniPlaza.

