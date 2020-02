CDA wil onderzoek naar loden waterleidingen in scholen

nieuws

Er moet onderzocht worden of er loden waterleidingen in scholen of crèches zitten. Dat zegt het CDA.

Het CDA komt met de vragen nadat er in Utrecht in zes basisscholen verhoogde concentraties lood zijn aangetroffen. ‘Het binnenkrijgen van lood is schadelijk voor de gezondheid. Vooral voor jonge kinderen. Daarom is het belangrijk om zo snel mogelijk alle scholen en crèches te controleren en loden waterleidingen te vervangen.’, aldus René Bolle van het CDA.

Naast scholen wil het CDA ook een onderzoek naar woningen en andere gebouwen. In heel Nederland zouden nog tussen de 100 duizend en 200 duizend loden waterleidingen liggen.