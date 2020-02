Bewoners De Helix maken er een ‘klerezooi’ van

nieuws

Groningen Schoon Dankzij Mij is niet te spreken over bewoners van De Helix. Ze maken er een ‘klerezooi’ van.



“Regelmatig komen wij bij De Helix van corporatie Nijestee aan het einde van de Bedumerweg in De Hoogte langs, zeggen Stille Krachten in de Wijk. De markante nieuwe woontoren van 68 meter ziet er fraai uit hoor, maar het is toch niet de bedoeling dat de bewoners er vanaf nu zo’n klerezooi van gaan maken, voegen ze er vragend aan toe.

Tja Nijestee … werk aan de winkel … prachtig dat het 222 sociale huurappartementen heeft, maar omwonenden worden hier niet vrolijk van”, schrijft Groningen Schoon Dankzij Mij.