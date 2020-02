Bestelbus botst tegen boom op Akeleiweg

nieuws

Foto: Robert van der Veen - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk zondagmiddag op de Akeleiweg is een bestelbusje op een boom gebotst. Dat meldt Robert van der Veen van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 17.15 uur ter hoogte van de kruising met de Pop Dijkemaweg. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is nog onbekend”, vertelt Van der Veen. “De bestuurder van het bestelbusje is naar alle waarschijnlijk geschrokken van een ander busje. Door het schrikken is hij met zijn voertuig uitgeweken en is daarbij op de boom gebotst. Niemand raakte gewond maar het voertuig raakte wel flink beschadigd.”

De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht. Een bergingsbedrijf heeft het voertuig weggesleept.