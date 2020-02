Alleen nog tweede klas-coupé’s in Arriva-treinen

nieuws

Foto Andor Heij: Arriva trein in Noorderstation

De eerste klas gaat verdwijnen in de treinen van Arriva in Groningen en Friesland. De beide provincies vinden, als opdrachtgevers van het vervoersbedrijf, dat de eerste klasse overbodig is.

De nieuwe treinen, waarmee Arriva vanaf half december gaat rijden, beschikken dan dus enkel nog over een tweede klasse. Volgens reizigers was er de laatste tijd nauwelijks sprake van controle.

De reizigers krijgen vanaf december wel meer faciliteiten: ze beschikken dan over klaptafels en usb-poorten voor het opladen van de telefoon.