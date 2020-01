Zwak spelend Donar wint van Amsterdam

sport

Carrington Love van Donar (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie)

Donar heeft zaterdagavond in eigen huis gewonnen van de hekkensluiter van de competitie, Apollo uit Amsterdam. Het verschil was niet bepaald ruim: 83-72.

De Amsterdammers begonnen goed aan de wedstrijd en namen binnen 2 minuten een 0-8 voorsprong. Anderhalve minuut later was het alweer 8-8, en daarna bleven de verschillen klein. Aan het eind van het kwart was de stand 14-17. Tot aan de eerste paar minuten van het tweede kwart bleef Apollo de bovenliggende partij, maar daarna werd Donar sterker. In het rustsignaal zorgde Donar-speler Jason Dourisseau met een knappe driepunter voor de 44-34 ruststand.

Na rust liep Donar nog wat verder uit. Thomas Koenis overtrof de driepunter van Jason van het tweede kwart door van eigen helft in de buzzer raak te schieten: 72-54. Dit was trouwens zijn enige score deze wedstrijd. In het laatste kwart was er nog maar weinig te beleven, en Donar wist in de laatste seconden van de wedstrijd het verschil nog net tot boven de 10 punten te brengen.

Topscorers bij Donar waren Donte Thomas met 13 punten, Vernon Taylor met 12 punten en Matt Williams en Matt McCarthy met beiden 11 punten. Bij Apollo was Xavier Cannefax topscorer met 25 punten.

Donar staat op de tweede plaats in de Dutch Basketball League en heeft 26 punten uit 16 wedstrijden.