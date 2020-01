nieuws

Foto Andor Heij. Station Hoogeveen.

Er rijden komende zondag geen treinen tussen Groningen en Hoogeveen. Dit vanwege werkzaamheden aan en rond het spoor. Het treinverkeer stopt al in de nacht van zaterdag op zondag vanaf 0.30 uur.

NS zet zowel stop als snelbussen in. De bussen stoppen niet bij station Europapark. Dit station is wel met de Arriva treinen te bereiken. De bussen rijden in Haren via het transferium aan de A28. Tussen die plek en het station in Haren rijden pendelbussen.

De extra reistijd is een kwartier tot een half uur.