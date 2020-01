nieuws

Foto Marco Randazzo 112groningen.nl

Er is donderdag een zoektocht gestart in de wateren rond de stad Groningen naar een vermiste vrouw uit Feerwerd.

Het gaat om de 41-jarige Ilse Kroes die woensdag in de vroege ochtend in overspannen toestand haar woning heeft verlaten. Ze vertrok in een grijze Peugeot en sindsdien is niets meer van haar vernomen. Inmiddels wordt dus het ergste gevreesd.

Er wordt gezocht in en rond het Reitdiep, Van Starkenborghkanaal en het Aduarderdiep.