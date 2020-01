Witgoed zorgt voor overlast in Haren

nieuws

De gemeente roept op geen witgoed meer naar de Milieustraat in Haren te brengen. ‘Laat het meenemen door de leverancier of gratis ophalen door de gemeente’.



‘Vanaf zaterdag 1 februari kunnen inwoners van Haren hun oude of kapotte witgoed niet meer inleveren bij Milieustraat Haren aan de Van Maerlantlaan. Kleine elektrische apparaten kun je nog wel inleveren bij de Milieustraat. Het verplaatsen en opslaan van grote apparaten zoals wasmachines zorgt voor overlast voor de buren. We willen de overlast voor deze inwoners uiteraard zoveel mogelijk voorkomen’.

‘Bij de aanschaf van nieuwe apparatuur, neemt de leverancier het oude apparaat vaak mee. Als dat niet het geval is, kun je kapotte, grote elektrische apparaten gratis laten ophalen door de gemeente. Maak hiervoor een afspraak via telefoonnummer 14 050’.