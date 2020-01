Vrouw ernstig gewond bij verkeersongeluk op Kluiverboom

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk dinsdagavond op de Kluiverboom in de wijk Lewenborg is een vrouw ernstig gewond geraakt. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 18.20 uur. “De vrouw stak bij een zebrapad de weg over”, vertelt Ten Cate. “Door nog onduidelijke oorzaak is ze daarbij geschept door een automobilist.” Hulpdiensten waren snel ter plaatse. Behalve de politie en een ambulance kwam ook het MMT ter plaatse. Dit Mobiel Medisch Team, ook wel traumateam genoemd, bestaat uit drie personen en verleent medische bijstand. “Nadat het slachtoffer gestabiliseerd is, is ze met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Dit vervoer geschiedde met spoed waarbij ambulance zwaailicht en sirene voerde.”

De VOA, Verkeers Ongevallen Analyse, heeft onderzoek gedaan naar de precieze toedracht. Agenten gingen in gesprek met ooggetuigen om een beeld te krijgen van wat er precies gebeurd is. Vanwege het ongeluk was één rijbaan afgesloten. Het overige verkeer werd omgeleid via een andere baan.