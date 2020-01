UMCG: ‘Grotere kans op sterfte bij hogere vitamine B12-waarde’

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Onderzoekers van het UMCG waarschuwen voor de gezondheidsrisico’s van een te hoge vitamine B12-spiegel. Uit recent onderzoek van het UMCG blijkt dat veel vitamine B12 in het bloed een hogere kans op sterfte veroorzaakt.

De gevonden associatie is veelzeggend, omdat in het onderzoek ook gecorrigeerd is op risicofactoren als leeftijd, BMI, roken, alcoholconsumptie en verschillende ziektes. Tot op heden waren er geen nadelige effecten bekend van te hoge doses vitamine B12.

De onderzoekers weten nog niet welk mechanisme het hogere sterftecijfer veroorzaakt. Wel waarschuwen de onderzoekers van het UMCG mensen die supplementen slikken of injecties krijgen om een vitamine B12-tekort te voorkomen. “De gedachte ‘baat het niet dan schaadt het niet’, is met de uitkomsten van dit onderzoek echter niet langer houdbaar,” zo stellen de onderzoekers.