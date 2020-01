SP werkt zwartboek bij na gesprek met verontwaardigd Transcom

nieuws

Foto: Sicco Haring

De SP heeft haar zwartboek over callcenter Transcom bijgewerkt nadat de fractie gesprekken heeft gehad met de directie en de ondernemingsraad van het bedrijf. Vooral het punt over de werksfeer en de werkwijze van de fractie schoten bij het bedrijf in het verkeerde keelgat.

Volgens de fractie zijn de gesprekken goed en prettig verlopen. De verontwaardiging van het bedrijf met name in de onvrede over de werksfeer. Volgens de OR en directeur Lars van der Las worden er juist veel werknemerstevredenheidsonderzoeken gedaan en worden er vaak gesprekken met callcenterwerkers gevoerd. Van der Las is het eens met de fractie dat de lonen voor callcentermedewerkers omhoog moeten, maar dan wel collectief. Daarnaast vindt het bedrijf dat de werkdruk vaak veroorzaakt wordt door de opdrachtgevers, die voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten.

Verder is de raad van het bedrijf niet blij over het feit dat alleen Transcom werd aangepakt door de fractie en andere callcenters niet. De SP Groningen stopt niet met het contact zoeken met callcenterwerkers, maar gaat ook contact zoeken met callcenterwerkers van Cendris en WebHelp.

De SP publiceerde de eerste variant van het zwartboek in oktober van vorig jaar.