Provincie, gemeente, RuG en UMCG sluiten lek thuiswerksysteem Citrix

Mocht je willen inloggen op Citrix? Dan krijg je nu deze melding.

Het thuiswerk-netwerk Citrix is bij veel grote Groningse instanties afgesloten vanwege een beveiligingsprobleem. Daardoor kunnen medewerkers de komende tijd niet thuis werken.

Zowel de Provincie Groningen, Gemeente Groningen, de Rijksuniversiteit, het UMCG, DUO en het Noordelijk Belastingkantoor hebben besloten het systeem af te sluiten, omdat het onveilig is om nu te gebruiken. De komende tijd zal onderzocht worden hoe het systeem weer veilig kan werken. Volgens een perswoordvoerder van de provincie is het momenteel niet verantwoord om Citrix te gebruiken.

Het netwerk, ontwikkeld door het Amerikaanse bedrijf Citrix, kwam recentelijk in het landelijke nieuws door een groot datalek in het Medisch Centrum Leeuwarden. Het netwerk heeft een beveiligingsprobleem, waardoor het makkelijk te hacken is. Momenteel is er een tijdelijke oplossing bedacht, maar die werkt niet voldoende om het gat in de beveiliging te dichten.