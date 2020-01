Politie zoekt getuigen van zware mishandeling in club in binnenstad

nieuws

Foto: Andries Oord

De politie zoekt mensen die getuige zijn geweest van een zware mishandeling die eind vorig jaar plaats heeft gevonden in een horecagelegenheid aan de Grote Markt in Groningen.

De mishandeling vond plaats in de nacht van zaterdag 28 december op zondag 29 december. Rond 03.15 uur werd in club ‘Ocean 41’ een jongen zwaar mishandeld. Hulpverleners zijn na een 112-melding ter plaatse gegaan en hebben het slachtoffer overgebracht naar het ziekenhuis. In de tussentijd is hij twee keer geopereerd aan verwondingen die hij bij de mishandeling heeft opgelopen.

De politie is op zoek naar mensen die tijdens de bewuste nacht iets gezien hebben of die meer informatie hebben over deze zaak. Zij kunnen zich melden op telefoonnummer 0900 88 44. Daarnaast is men ook welkom op één van de politiebureaus.