Poëtische woorden in bibliotheek Haren

In de bibliotheek van Haren waren er donderdagmiddag poëtische woorden te horen. De poëzieweek gaat volgende week van start en donderdag kon je alvast een voorproefje komen nemen.

Elke laatste donderdag van de maand is daar namelijk een ‘broodje met’. Tijdens het broodje met komt er een gastspreker langs. Dit keer was het de beurt aan dichter Harry van Velsen. ‘In het begin was ik een beetje nerveus. Het is voor mij nieuw om voor zoveel mensen mijn poëzie te vertellen’.

De mensen zaten aandachtig te luisteren naar de gedichten. ‘Ik vond het heel indrukwekkend. De manier waarop hij zijn eigen zoektocht in het leven geïnspireerd heeft door Mondriaan’, zegt een meneer. ‘Een heel interessante lezing die mijn belangstelling voor de dichter heeft opgewekt’, zegt een man.