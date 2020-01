Persoon gewond bij steekpartij in Beijum

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een steekpartij in een woning aan de Atensheerd in de Groningse wijk Beijum is dinsdagavond een persoon gewond geraakt. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

De steekpartij vond plaats even na de klok van 21.00 uur. “Wat er precies gebeurt is, is nog onduidelijk”, vertelt Ten Cate die in de Atensheerd staat. “Er staan hier verschillende politiewagens en een ambulance in de straat. Het incident heeft plaatsgevonden in een flat. Politiemensen die kogelwerende vesten dragen, lopen het gebouw in en uit.”

Rond 21.20 uur meldt Ten Cate dat een slachtoffer naar de ambulance wordt gebracht. Even later vertrekt de ziekenwagen met de persoon aan boord richting het ziekenhuis.

Noot:

Dit artikel is tot stand gekomen dankzij de informatie van een incidentfotograaf. De informatie kon dinsdagavond niet gecontroleerd worden omdat de politiewoordvoering alleen tijdens kantooruren beschikbaar is.