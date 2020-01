Overval op cafetaria aan Kerklaan

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een cafetaria aan de Kerklaan in de Noorderplantsoenbuurt is zaterdagavond overvallen. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

De melding van een overval kwam rond 22.40 uur bij de hulpdiensten binnen. “Er staat een politiewagen voor de cafetaria”, vertelt Ten Cate. “Politiemensen zijn in de snackbar aanwezig en doen onderzoek. Daarbij zijn ze onder andere in gesprek met personeelsleden.” Rond 23.30 uur ziet Ten Cate dat de Technische Recherche ter plaatse komt. “Zij startten nu een onderzoek en stellen sporen veilig.”

Martin Nuver van 112groningen.nl meldt dat er geld en sigaretten bij de overval zijn buit gemaakt. “Ik sprak zojuist met de eigenaar van de snackbar. Hij heeft nu twaalf jaar deze zaak en is in die tijd nog nooit eerder overvallen. Rond 22.40 uur kwamen er twee blanke mannen de zaak binnen die onder bedreiging van een steekwapen geld en sigaretten eisten.” Dat de snackbar juist nu wordt overvallen is volgens de eigenaar niet super vreemd. “Je ziet het zelf. De straat is pikkedonker. Vanwege werkzaamheden werkt deze dagen de straatverlichting niet.”

Later meer.