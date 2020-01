OOG Radio tot twee uur niet in de ether

nieuws

OOG Radio is donderdag tot twee uur niet te beluisteren in de ether op 106.6 FM. Dat komt omdat er onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden aan het netwerk, waardoor de zender in een groter deel van de provincie te beluisteren moet zijn.

Omdat de zender op kanaal 106.6 niet wordt uitgezonden, betekend dat OOG in een groot deel van het uitzendgebied niet te beluisteren zal zijn. Alleen in Haren, waar wel 107.0 FM gebruikt wordt (de frequentie van het voormalige Haren FM), is OOG Radio nog wel in de ether.

De analoge en digitale kabelfrequenties en de livestreams zijn wel gewoon te beluisteren.