Lycurgus wint topper tegen Orion

sport

SAMEN. Lycurgus heeft zaterdagavond in eigen huis goede zaken gedaan in de eredivisie volleybal door de nummer 3, Orion uit Doetinchem, met 3-1 te verslaan.

De thuisploeg had het gelijk in de eerste set zwaar tegen de Doetinchemmers, en won die set uiteindelijk met 29-27. De tweede set werd eenvoudig met 25-15 binnengehaald. De derde set was weer uitermate spannend, en werd uiteindelijk met 29-31 gewonnen door de gasten. De vierde set daarentegen ging toch weer eenvoudig naar Lycurgus, met 25-17.

Lycurgus blijft op de tweede plaats staan in de eredivisie en heeft 42 punten uit 16 wedstrijden.