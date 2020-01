Linde Ex krijgt 10.000 euro om insectenkunst te maken

nieuws

Foto: Henk Tammens

Linde Ex is de winnares van het George Verbergstipendium 2019, een prijs ter waarde van 10.000 euro om jonge kunstenaars zich te laten ontwikkelen in het buitenland. Ze kreeg de prijs donderdagavond uit handen van wethouder Paul de Rook.

Linde wil het stipendium gebruiken om een connectie te maken tussen de ecologische problemen en het ongrijpbare leven van de insecten. Met behulp van videoregistratie en bewegingssensors wil ze, op 63 locaties, in Duitsland de bewegingen van insecten exact vastleggen. Dit basismateriaal gaat zij gebruiken om animaties en lichtschaduw- projecties te maken. Daarnaast wil ze, met behulp van dansers uit Berlijn, onderzoeken hoe de beweging van de mens kan samengaan met de geregistreerde bewegingen van de insecten.

Het stipendium, dat sinds 2004 wordt uitgereikt, is bedoeld voor pas afgestudeerden van de bachelor- en masteropleidingen van Academie Minerva.