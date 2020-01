Hans Hanneman ‘battlet’ nog één keer met Maaike de Groot bij OOG op ESNS

nieuws

Foto: OOG op ESNS

Speciaal voor OOG op ESNS deelde Hans Hanneman donderdag nog een keer het podium met Maaike de Groot, zijn duetpartner en tegenstander in zijn ‘verloren battle’ van The Voice.

Natuurlijk was van een echte battle geen sprake. De twee artiesten kunnen het prima met elkaar vinden. Samen zongen ze het nummer Jackson van Johnny Cash en June Carter, zoals ze dat ook afgelopen vrijdag deden in het RTL-programma. Hans Hannemann zat dit jaar van The Voice bij team Waylon, die na het optreden vond dat Hans in alle opzichten was uitgegroeid. ”Hij zit nog niet aan het plafond, maar hij weet wie hij is.’’

Hanneman gaat onder meer een gastoptreden geven met Waylon Stadsschouwburg in Groningen, zo vertelde hij na zijn verloren battle aan DvhN.