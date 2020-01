“Groningen loopt voorop met de Basisbaan”

nieuws

Foto: Andor Heij

De gemeente Groningen loopt ver voorop als het gaat om de invoering van de Basisbaan. Dat meldt het gemeentebestuur. naar aanleiding van het rapport “Het betere werk” van de WRR.

Het rapport van de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid is een advies aan onder andere de overheid. Een van de adviezen van de raad is de invoering van de Basisbaan voor langdurig werklozen, voor wie een reguliere baan niet haalbaar is. De gemeente Groningen is daar al een tijdje mee bezig. Vanaf maart dit jaar starten in Groningen diverse mensen met de Basisbaan.

“Daarmee willen we mensen perspectief bieden met zinvolle werkzaamheden,” zegt wethouder Carine Bloemhoff. “Ik vind dat we als overheid mede verantwoordelijk zijn voor het creëren van extra werkgelegenheid voor inwoners van onze gemeente voor wie een reguliere betaalde baan niet haalbaar is.” Volgens Bloemhoff draagt de basisbaan ook bij aan het versterken van de leefbaarheid in de wijken en de dorpen. De gemeente Groningen wil in de loop dit jaar 40 tot 50 basisbanen realiseren.