GRC Groningen start 2020 met winst op GOMOS

sport

Foto Andor Heij

Zondag eerste klasser GRC is 2020 goed begonnen. De inhaalwedstrijd tegen GOMOS in Norg werd met 2-1 gewonnen.

Door Martijn Minnema

Voor rust waren de kansen schaars, bij rust was het dan ook nog 0-0. GRC besliste het duel in de beginfase van de tweede helft. Zes minuten na rust opende Yannick van Duyn de score voor GRC en een minuut benutte Robert Smit een strafschop voor de 0-2.

Een kwartier voor tijd bracht Roy Slachter namens GOMOS de spanning terug. Ondanks dat GRC in de slotfase na rood voor keeper Van Nieff met een man minder speelde wist het de zege over de streep te trekken. GRC steeg door deze zege naar de vijfde plek in 1F.