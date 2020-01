Gemeente: “Ondanks de Citrix-problemen gaat het heel goed”

nieuws

Bron foto: Elin Stil

Ondanks de Citrix-problemen heeft de gemeente Groningen de dienstverlening in de richting van haar inwoners op orde. Dat laat een woordvoerder maandag desgevraagd weten.

“Sinds we het systeem afgekoppeld hebben ondervinden we een aantal nadelige effecten”, vertelt de woordvoerder. “Medewerkers kunnen bijvoorbeeld thuis niet inloggen. Dat is heel vervelend maar in onze gebouwen hebben we genoeg flexplekken waar mensen aan het werk kunnen.” Ook met de serviceverlening in de richting van de inwoners gaat het goed. “Wil je een parkeervergunning aanmelden, het aangeven van een baby of het aanvragen van de afvalwijzer, dan werkt dat allemaal naar behoren.”

Toch is de dienstverlening niet optimaal. “Als je op onze website een afspraak wilt maken om je rijbewijs op te komen halen, of als je losliggende stoeptegels of niet werkende lantaarnpalen wilt melden, dan lukt dat momenteel niet. Als oplossing hebben we daarom geregeld dat mensen het Klanten Contact Centrum kunnen bellen. Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer 14 050.

De woordvoerder kan nog niet zeggen hoe lang de problemen gaan duren en wanneer Citrix weer in de lucht wordt gebracht.