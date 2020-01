Flinke schade bij verkeersongeluk op Amkemaheerd

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk zaterdagmiddag op de Amkemaheerd in de Groningse wijk Beijum zijn twee auto’s op elkaar gebotst. Dat meldt Rick ten Cate van de inicidentenwebsite tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde even na de klok van 14.00 uur. “Een blauwe auto en een donkergrijze auto zijn met elkaar in botsing gekomen”, vertelt Ten Cate. “Zoals het nu lijkt wilde de bestuurder van de donkergrijze wagen de oprit naar de N46 opdraaien. Bij die manoeuvre werd de blauwe auto over het hoofd gezien waardoor een botsing het gevolg was.” Beide wagens raakten bij het ongeluk fors beschadigd. Niemand raakte gewond.

Een bergingsbedrijf heeft de beide voertuigen weggesleept. De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht. Het overige verkeer ondervond enige hinder.