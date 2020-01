Competitiegenoten van Be Quick 1887 kappen er mee op zondag

sport

Foto Andor Heij: Be Quick 1887 - Quick'20.

Twee clubs die bij Be Quick 1887 in de zondaghoofdklasse A spelen stoppen er mee na dit seizoen. Het gaat om MSC uit Meppel en Quick’20 uit Oldenzaal.

Beide clubs gaan zich focussen op het zaterdagvoetbal. Volgens de clubs is er dan meer beleving en bovendien willen de meeste jonge voetballers liever op zaterdag spelen. Bij Be Quick speelt deze discussie ook, maar de Groningers blijven voorlopig met hun prestatieteam op zondag acteren.

Dat beide clubs stoppen, betekent niet dat zij automatisch degraderen. MSC en Quick’20 staan net als Be Quick in de onderste regionen. Be Quick ontvangt zondag MSC.