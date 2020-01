Auto gekanteld bij verkeersongeluk; lachgas aangetroffen in kofferbak

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk vrijdagavond op de N370 is een personenauto op zijn kant terechtgekomen. Bij het ongeluk werd lachgas aangetroffen in de kofferbak. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde even na de klok van 21.00 uur ter hoogte van de kruising met de Friesestraatweg. “Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren is nog onbekend”, vertelt Ten Cate. “Een blauwe personenauto en een donkergekleurde auto zijn op elkaar gebotst. Door de klap is de blauwe auto gekanteld en op de zijkant terecht gekomen.”

Behalve de politie en een ambulance kwam ook de brandweer ter plaatse om hulp te verlenen. Foto: Rick ten Cate – tencatefotografie.nl

Onbekend of er mensen bekneld zaten

Andere automobilisten die het ongeluk zagen gebeuren hebben direct het alarmnummer gebeld. Omdat het om een gekantelde auto ging en onbekend was of er inzittenden bekneld waren komen te zitten werden diverse hulpverleningsvoertuigen ter plaatse gestuurd. Behalve een ambulance en de politie rukte ook de brandweer met een bluswagen en een hulpverleningsvoertuig uit.

Lachgas aangetroffen

“Bij aankomst van de hulpdiensten bleek het allemaal mee te vallen. Niemand was bekneld komen te zitten en ook niemand was gewond geraakt. Wel hebben de beide voertuigen flink wat schade opgelopen.” Om de hulpdiensten de ruimte te geven werd de weg afgesloten. Politieagenten werden ingezet om het verkeer om te leiden. Andere politieagenten hielden zich ondertussen bezig met het onderzoek naar de toedracht. “Bij dat onderzoek werd ook de kofferbak van de blauwe auto gecontroleerd. Daar werden twee tanks met lachgas aangetroffen.” Het is onbekend in hoeverre dit te maken heeft met de oorzaak van het ongeluk.

Een agent doet onderzoek nadat er twee tanks met lachgas werden aangetroffen in de kofferbak. Foto: Rick ten Cate – tencatefotografie.nl

Auto’s geborgen

Lachgas is op dit moment nog niet verboden. Staatssecretaris Blokhuis (ChristenUnie) werkt wel aan een verbod op lachgas voor recreatief gebruik. Aanleiding hiervoor is een advies van de drugsbeoordelingscommissie CAM. In dit advies staat dat het risico van lachgas voor de volksgezondheid ‘matig tot groot’ is.

Rond 22.30 uur kon de weg weer opengesteld worden. Een bergingsbedrijf heeft beide betrokken voertuigen geborgen.