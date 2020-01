Amateurclubs weer de wei in na de winterstop

sport

Foto Andor Heij: Oranje Nassau opent de score tegen Leeuwarder Zwaluwen.

Vorige week waren er enkele inhaalwedstrijden en begon de hoofdklasse al. Maar vanaf dit weekeinde is de winterstop voor alle amateurclubs afgelopen.

In de eerste klasse E op zaterdag is op sportpark Coendersborg de stadsderby tussen kampioenskandidaat Oranje Nassau en degradatiekandidaat VV Groningen. PKC’83 staat er ook niet best voor in deze klasse en PKC ontvangt Pelikaan S. In de tweede klasse J speelt The Knickerbockers thuis tegen De Weide en gaat Gorecht op bezoek bij NEC Delfzijl.

Op zondag speelt hoofdklasser Be Quick 1887 uit bij Hoogeveen. In 1F speelt GRC Groningen thuis tegen Frisia en gaat Stadspark op bezoek bij koploper SWZ Sneek. Een klasse lager is er een derby tussen GVAV Rapiditas en Helpman, die beide bovenin meedraaien. FC Lewenborg speelt in Emmen tegen WKE en het nog puntloze Gruno krijgt Annen op bezoek.