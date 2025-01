Roxy Dekker wint Popprijs 2024

Roxy Dekker heeft zaterdagavond de Popprijs 2024 gewonnen. Foto: Willem Poppes

Roxy Dekker heeft zaterdagavond de Popprijs 2024 gewonnen. De prijs werd uitgereikt op muziekfestival Noorderslag.

Uit het juryrapport blijkt dat de Nederlandse popmuziek terug kan kijken op een goed jaar. Zo keerden grote bands succesvol terug, wordt de gendergap almaar kleiner en werken muzikanten succesvol samen. “Het leidt tot indrukwekkende streamingcijfers”, zegt de jury. “Vier van de vijf meest gestreamde liedjes in ons land waren van eigen bodem. De Popprijs is echter geen prijs die alleen naar luistercijfers kijkt, de jury kijkt ook naar artistieke prestaties, een sterke live-reputatie, nationale en internationale successen en een indrukwekkend oeuvre.”

“Een fenomeen waar niemand om heen kon”

Maar soms kunnen alle spelregels het raam uit: “Zoals in het geval van een fenomeen waar niemand om heen kon en die vorig jaar vier nummer 1-hits wist te scoren. De winnaar van de Popprijs wist als geen ander een stempel te drukken op popjaar 2024.” Roxy Dekker haar carrière begon in 2019 met een deelname aan het Junior Songfestival. Sinds 2021 is Dekker als soloartiest actief. Ze zingt covers van liedjes op onder andere TikTok, waarmee ze bekendheid verwierf. Twee jaar later bedacht ze een concept waarbij volgers vier woorden onder haar video’s konden insturen. Op basis van één van de inzendingen schreef ze het liedje ‘Anne-Fleur vakantie’, dat al vrij snel een hit werd.

10.000 euro

Afgelopen jaar had Dekker hits met de liedjes ‘Sugardday’, ‘Huisfeestje’ en ‘Gaan we weg?’. Afgelopen week bracht ze haar nieuwste lied ‘Ga dan’ uit. Met het winnen van de Popprijs wint Dekker een beeld van kunstenaar Theo Mackaay en een geldbedrag van 10.000 euro. Vorig jaar ging de Popprijs naar Joost Klein.