Raadsfracties blijven kritisch op (nieuwe) parkeermaatregelen

Foto: Joris van Tweel

De gemeenteraadsfracties van PvhN en Stadspartij 100% voor Groningen zijn bezorgd over de nieuwe parkeermaatregelen die op 1 januari 2025 ingingen. Ze wijzen op verschillende problemen en hiaten in de uitvoering. Tegelijk is de gemeente voornemens om ook in de Villabuurt-Oost betaald parkeren in te voeren, wat volgens het CDA voor teleurstelling zorgt in de buurt



De fracties van de Partij voor het Noorden (PvhN) en Stadspartij 100% voor Groningen zijn kritisch op de uitvoering van de parkeermaatregelen in onder meer Selwerd, Paddepoel en Tuinwijk. Volgens de twee partijen ontbreken hier onder andere de juiste betaalvrije feestdagen op parkeerautomaten. Dit heeft tot verwarring geleid bij bewoners. Daarnaast stellen de fracties dat parkeergebieden niet altijd overeenkomen met de officiële wijknamen. Dit kan verwarring veroorzaken bij zowel inwoners als bezoekers.

Ook is er onvrede over het wissen van kentekens van parkeervergunningen voor gasten. Vaste gebruikers moeten nu opnieuw kentekens van vrienden en familie verzamelen, wat voor veel irritatie zorgt. De fracties vragen woensdag aan het college wanneer de problemen opgelost worden.

De CDA-fractie heeft eveneens vragen over de parkeermaatregelen in de Villabuurt-Oost. Bewoners van deze wijk uitten hun teleurstelling over de voorgenomen invoering van betaald parkeren, die volgens hen niet in lijn is met de eerder gehouden bijeenkomsten. Bewoners zouden liever een parkeerverbod zien, iets waar volgens hen breder draagvlak voor bestaat.

Villabuurt

Ook de CDA-fractie stelt woensdag vragen over parkeermaatregelen, dit keer over de voorgenomen invoering van betaald parkeren aan de oostkant van de Villabuurt.

Volgens het CDA willen de bewoners graag een parkeerverbod op bepaalde plekken, maar laat de gemeente dit voorstel los om betaald parkeren in te voeren. De partij vraagt zich af waarom het college nu al overgaat tot het voorbereiden van betaald parkeren, terwijl het parkeerverbod nog niet voldoende is besproken. Er loopt namelijk nog een bezwaar vanuit een groep bewoners.