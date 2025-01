Politie zoekt getuigen van steekincident Stationsplein

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De politie is op zoek naar mensen die meer informatie hebben over het steekincident dat vrijdagavond plaatsvond op het Stationsplein bij het Hoofdstation in de stad. Bij de steekpartij raakte één persoon gewond.

Het slachtoffer is een 38-jarige man uit Groningen. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis. Er is nog geen verdachte aangehouden. “We zijn vrijdagavond direct gestart met een onderzoek naar de toedracht”, laat een woordvoerder weten. “We hebben buurtonderzoek gedaan, we hebben sporen veiliggesteld en er zijn gesprekken geweest met getuigen.”

De politie is op zoek naar getuigen die nog niet met ons hebben gesproken. “Heb je rond 18.20 uur iets gezien op het Stationsplein, of heb je andere informatie die van belang kan zijn voor ons onderzoek, dan komen we graag met jou in contact. Dat geldt ook voor als je in bezit bent van beeldmateriaal. Je kunt ons bereiken op 0900 88 44 of via Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000.”